Portugal ataca Euro sub-23

É com o objetivo de deixar em casa a primeira edição do Europeu sub-23 que Portugal inicia hoje o ataque ao título, em competição que vai decorrer em Paredes, num formato de campeonato, todos contra todos.Após o estágio de preparação, Renato Garrido revelou que desde o primeiro dia sentiu "uma equipa de jovens com muita vontade" e sublinhou que os jogadores "cumpriram escrupulosamente tudo aquilo que foi pedido". O selecionador nacional não esconde depois o propósito da equipa lusa. "Naturalmente que somos candidatos e esperamos que o fator casa seja importante".A Inglaterra é o primeiro adversário da Seleção Nacional, enquanto a Espanha será o último, no sábado, jogo esse que deverá decidir o primeiro campeão europeu do escalão.