Portugal 'atropela' Andorra no Europeu de sub-17

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-17 goleou esta quarta-feira a congénere de Andorra por 21-0, na segunda jornada do grupo B do Campeonato da Europa, e vai agora disputar o primeiro lugar com a Itália.

Os golos lusos foram marcados por Vítor Oliveira (7), Diogo Lemos (4), João Pina (3), Gonçalo Machado (3), Martim Costa (2), João Pereira (1) e Rodrigo Preciso (1).

A equipa das quinas, que tinha vencido a Alemanha na primeira jornada por 7-0, lidera o grupo B, com seis pontos, os mesmos de Itália, mas possui melhor diferença entre golos marcados e sofridos (28-0 contra 17-1), seguidos da Alemanha e de Andorra, que ainda não pontuaram.

O jogo decisivo para apuramento do vencedor do grupo entre portugueses e italianos está agendado para quarta-feira, a partir das 18:00 (hora portuguesa).