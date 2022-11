Portugal bate Alemanha e apura-se para as meias-finais do Mundial feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção feminina de hóquei em patins está nas meias-finais do Campeonato do Mundo, em San Juan, na Argentina, após vencer a Alemanha, por 5-0.Nas 'meias' a equipa nacional vai defrontar o vencedor do Argentina-França, que ainda se joga esta quinta-feira.