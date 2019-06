Portugal bate Riba d’Ave

A ultimar a preparação para o Campeonato do Mundo, a Seleção Nacional de seniores masculinos venceu ontem a formação do Riba d’Ave, por 7-1, somando a terceira vitória em outros tantos jogos.

Antes da partida para Barcelona a 4 de julho, a Seleção Nacional, às ordens do técnico Renato Garrido, defronta ainda a sua congénere angolana no dia 2 de julho, antes de seguir para a Catalunha.

Arranque no dia 7

Portugal estreia-se no Campeonato do Mundo no dia 7 de julho frente à Colômbia, orientada pelo português André Torres, seguindo-se os embates no grupo B com Argentina (8 de julho) e Chile (9 de julho).

A fase a eliminar arranca a 11 de julho com os quartos-de-final da competição, e a final a que a Seleção de Renato Garrido aponta está agendada para o dia 14 de julho.