Portugal cilindra Suíça e apura-se para 'meias' do Euro sub-17

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-17 cilindrou esta quinta-feira a congénere suíça, por 14-0, qualificando-se para as meias-finais do Campeonato da Europa do escalão, nas quais deve defrontar a Espanha.

Os golos lusos foram marcados por Guilherme Azevedo (três), Vítor Oliveira (três), João Pereira (dois), Rodrigo Preciso (dois), Gonçalo Filipe, João Pina, Diogo Lemos e Martim Costa.

Com este triunfo, a equipa das quinas deve defrontar nas meias-finais da prova, marcadas para sexta-feira, a anfitriã Espanha, que defronta hoje a frágil seleção de Andorra, à qual Portugal venceu por 21-0 na fase de grupos.

Na outra meia-final vão defrontar-se a França, que venceu hoje a Alemanha, por 5-1, e a Itália, que goleou a Inglaterra por 11-0.