Portugal com dois regressos para o Europeu de hóquei em patins

A convocatória da Seleção Nacional hóquei em patins para o Europeu que Portugal acolhe em novembro apresenta duas alterações relativamente ao Mundial'2019, com as entradas de Pedro Henriques e Diogo Rafael.

Os dois jogadores do Benfica substituem Nélson Rafael e Alvarinho, de acordo com a convocatória divulgada esta quinta-feira, no Luso, em conferência de imprensa, pelo selecionador nacional, Renato Garrido, que esteve acompanhado do presidente da Federação Portuguesa de Patinagem, Luís Sénica.

Os restantes convocados são Ângelo Girão e Henrique Magalhães (Sporting), Gonçalo Alves, Rafa e Telmo Pinto (FC Porto), Hélder Nunes e João Rodrigues (FC Barcelona) e Jorge Silva (Oliveirense).

A edição 2021 do campeonato da Europa de hóquei em patins realiza-se de 14 a 20 de novembro, em Paredes.