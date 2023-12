Portugal é vice-campeão europeu feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dois golos ainda marcados na primeira parte e outros tantos na segunda resultaram na vitória (4-0) da Espanha diante de Portugal na final do Campeonato da Europa feminino, que terminou este sábado na Catalunha, no país vizinho.Na segunda parte, a equipa portuguesa bem tentou furar a baliza das espanholas, mas sem o conseguirem, valendo os golos marcados de Aina Edo, Marta Piquero (2) e Anna Casaramona para deixarem o troféu em Espanha, que conquista o título pela sétima vez seguida e oitava do seu historial.Ainda não foi este ano que a Seleção Nacional voltou a erguer o troféu, que não consegue conquistar desde 2001. Refira-se que Portugal soma três títulos europeus.