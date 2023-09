Portugal entra a golear no Europeu de sub-19 com Viti em destaque

Portugal entrou da melhor maneira no Campeonato da Europa de sub-19 que arrancou hoje em Seedorf, na Suíça. A equipa orientada por Vasco Vaz bateu a Inglaterra por 13-1, na 1ª jornada do Grupo A.A Seleção entrou muito forte no jogo, chegando ao intervalo a vencer por 6-0 com três golos de Viti, capitão de equipa e reforço do Benfica para esta época.Na 2ª parte, Portugal não tirou o pé do acelerador e partiu para a maior goleada do dia. Víti (4), Diogo Lemos (3), Martim Costa (3), Henrique Vigário, João Pereira e Gonçalo Filipe fizeram os golos.Portugal volta a entrar em rinque amanhã frente à Áustria, seleção que perdeu hoje (0-7) frente à anfitriã Suíça.