Portugal entra a perder com a Itália no Mundial de hóquei feminino

A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins estreou-se este sábado com uma derrota no Mundial'2019, a decorrer em Vilanova, em Espanha, ao perder por 3-2 com a Itália, depois de ter estado a vencer 1-0.Portugal entrou bem na partida e dispôs de uma oportunidade para marcar ainda decorria o segundo minuto, mas Inês Vieira não conseguiu concretizar uma grande penalidade, que teve ainda na recarga a bola no ferro da baliza italiana.A irrequieta capitã Marlene Sousa, que já tinha ameaçado com um remate perigoso aos quatro minutos, colocou Portugal em vantagem aos 11 minutos, com uma jogada bem definida em posição frontal à guarda-redes Veronica Caretta.A formação transalpina chegou ao empate através de uma grande penalidade convertida por Elena Tamiozzo, aos 14 minutos, e deu a volta ao resultado por Giulia Galeassi, aos 15, numa jogada rápida que apanhou a seleção das quinas desprevenida.Portugal, a imprimir velocidade ao seu jogo, voltou a entrar bem na segunda parte, mas sofreu um rude golpe aos 33 minutos ao consentir o terceiro golo italiano, marcado novamente por Elena Tamiozzo.A seleção portuguesa acusou a desvantagem no marcador, que não traduzia o equilíbrio em jogo, mas só na parte final do encontro é que conseguiu criar situações de perigo para reduzir, o que viria a acontecer a 12 segundos do final.Depois de Marlene Sousa ter desperdiçado um livre direto para chegar ao golo, num lance defendido pela guarda-redes italiana, Ana Catarina Ferreira reduziu para 3-2, numa jogada de insistência junto à baliza de Veronica Caretta.Portugal defronta no domingo a Argentina, pelas 13:00 portuguesas, que venceu na jornada inaugural a Alemanha, por 5-2.Marcadoras:0-1, Marlene Sousa, 11 minutos.1-1, Elena Tamiozzo, 14 (grande penalidade).2-1, Giulia Galeassi, 15.3-1, Elena Tamiozzo, 33.3-2, Ana Catarina Ferreira, 59.Sob a arbitragem de Sergi Mayor e António Gomez, de Espanha, as equipas alinharam:- Itália: Veronica Caretta, Giulia Galeassi, Pamela Lapolla, Erika Ghirardello e Elena Tamiozzo. Jogaram ainda, Francesca Maniero, Alice Sartori e Allessandra Gallotta.Treinador: Massimo Giudice.- Portugal: Maria Vieira, Ana Catarina Ferreira, Inês Vieira, Maria Sofia Silva e Marlene Sousa. Jogaram ainda, Tânia Freire, Sofia Moncovio, Catarina Pedro, Margarida Florêncio.Treinador: Hélder Antunes.Assistência: Cerca de 100 espectadores.