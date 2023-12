Portugal entra a perder no Europeu feminino

Portugal entrou a perder no Campeonato da Europa feminino, que decorre em Olot, na Catalunha, ao ceder diante da anfitriã Espanha por 5-1.Mas a Seleção Nacional até começou bem, ao abrir o marcador bem cedo por Raquel Santos. As espanholas ainda empataram antes do intervalo, dilatando o marcador na segunda parte, com mais quatro golos.Esta terça-feira Portugal defronta a Itália, que bateu a França por 5-2.