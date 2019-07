Portugal falha acesso à final do Mundial de hóquei em patins de sub-19

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-19 perdeu esta quarta-feira por 3-2 com a Espanha e falhou o apuramento para a final do Campeonato do Mundo, integrado nos World Roller Games, que decorrem em Barcelona.

No primeiro encontro das meias-finais, Portugal adiantou-se no marcador por João Pereira, mas Roc Pujadas restabeleceu o empate, que voltaria a ser anulado no segundo tempo, por intermédio de Diogo Abreu.

Contudo, Oriol Ramirez e Roc Pujadas operaram a reviravolta para a Espanha, que assegurou um lugar na final, no domingo, mesmo dia em que Portugal vai discutir a medalha de bronze.

Argentina e Itália disputam a outra meia-final, hoje, a partir das 21:00 (hora de Lisboa).