A Seleção derrotou esta terça-feira no pavilhão municipal do Luso a sua congénere de Angola, por 3-1, no último jogo de preparação para do Campeonato do Mundo.Marcaram por Portugal de Hélder Nunes, Rafa e Vieirinha.A dois dias de viajar para Barcelona, cidade que será palco do Mundial integrado nos World Roller Games, Portugal fecha assim o estágio feito ao longo do mês de junho nos pavilhões do Luso e Mealhada, distrito de Aveiro.O Mundial arranca, para esta seleção, a 7 de julho, frente à Colômbia, pelas 19h00.