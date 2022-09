Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Portugal goleia Alemanha no arranque do Europeu de sub-17 Triunfo por 7-0 no torneio que decorre em Sant Sadurní d'Anoia, Espanha





• Foto: Federação Portuguesa de Patinagem