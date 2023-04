Portugal goleia Suíça e vai discutir o título com a Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Switzerland x Portugal

1st half | 22'

1-2 | Goal Abreu

Três jogos, três vitórias e três goleadas. Depois de Inglaterra (15-1) e Itália (7-0), Portugal bateu hoje a Suíça por 7-1, no penúltimo jogo do Campeonato da Europa de sub-23 que decorre em Paredes.Numa 1ª parte de maior equilíbrio, Jotta fez o primeiro de Portugal aos oito minutos, com Patrick Wittwer a empatar dois minutos depois. A fechar a 2ª parte, Diogo Abreu e Zé Miranda (penálti) aumentaram para 3-1.Na 2ª parte, Zé Miranda, novamente de penálti, e Bernardo Ramalho, Tiago Sanches e Diogo Barata fecharam a goleada expressiva da seleção de Renato Garrido.Portugal vai decidir amanhã (18h00), frente à Espanha, o primeiro Europeu de sub-23.