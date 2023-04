Portugal perde com a Espanha e falha título europeu de sub-23

Desilusão em Paredes. Portugal perdeu (1-2) frente à Espanha no último jogo do Campeonato da Europa de sub-23 e deixou escapar o troféu.Apesar de não ser uma final (jogaram todos contra todos), foi como de uma final se tratasse. O vencedor levava tudo. E aí, a Espanha, fiel ao seu estilo, foi mais calculista, assertiva nos momentos certos, e arrecadou a primeira edição do Europeu de sub-23.Num pavilhão completamente cheio, Oriol Llenas fez o primeiro da Espanha aos 7 minutos, mas Diogo Abreu, jogador do Valongo, restabeleceu a igualdade aos 19', numa altura em que Portugal jogava em superioridade numérica.A seleção orientada por Renato Garrido só se pode queixar de si mesma, uma vez que falhou três livres diretos (Lucas Honório, Diogo Abreu e Zé Miranda). Na 2ª parte, num remate de meia distância que surpreendeu Xano Edo, Aleix Marimón fez o golo decisivo da Espanha.