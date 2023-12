Portugal regista primeira vitória no Europeu feminino

Portugal registou esta tarde a primeira vitória no Campeonato da Europa feminino, a decorrer na Catalunha, em jogo da terceira e última jornada do Grupo A.Depois da derrota na primeira ronda, diante da anfitriã Espanha (5-1), e do inesperado empate com a Itália (3-3), consentido a segundos do fim do encontro, a equipa portuguesa bateu a França por 4-0.Raquel Santos marcou dois golos, enquanto Inês Severino e Ana Catarina Ferreira um cada.Com apenas o vencedor do grupo a passar diretamente às meias-finais, as restantes equipas terão de disputar os quartos de final com adversários do Grupo B. Portugal já não tem hipóteses de vencer o grupo, pelo que terá de disputar esse jogo extra para chegar às meias-finais.