Portugal vence França e confirma acesso à final do torneio Golden Cat

A Seleção Nacional venceu na manhã deste sábado a França, por 4-2, no segundo jogo do Torneio Internacional Golden Cat, na Catalunha. Com este resultado, Portugal já garantiu o acesso à final de domingo.Ao intervalo registava-se um empate (1-1), com a seleção comandada por Renato Garrido a confirmar o triunfo no segundo tempo. Os golos portugueses foram da autoria de João Rodrigues (2), Hélder Nunes e Rafa."Foi mais um jogo que sabíamos que ia ser difícil e extremamente competitivo, com uma França que já conhecemos e que, apesar de não estar completa, assim como nós, é uma equipa que sempre dificulta a vida a qualquer seleção. Todos estão a ter minutos para poder jogar, para crescer a nível individual e, coletivamente, vamos conseguir de dia para dia melhorar", observou o selecionador Renato Garrido, em declarações reproduzidas pelo site da Federação Portuguesa de Patinagem.Portugal volta a jogar hoje, frente à Itália.Este torneio serve de preparação para o Campeonato da Europa que decorre em Sant Sadurní d’Anoia, entre os próximos dias 17 e 22.