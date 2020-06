Próxima edição da Elite Cup cancelada

A próxima edição da Elite Cup foi cancelada. O maior torneio de pré-época que junta as oito primeiras classificadas do campeonato anterior estava previsto para setembro.





Em comunicado, a Associação Nacional de Clubes de Patinagem, entidade organizadora do evento, justificou a decisão devido "ao contexto de pandemia do novo coronavírus".O torneio é realizado desde 2016. Nas duas primeiras edições, disputadas em Coimbra, Sporting (2016) e Benfica (2017) levaram a melhor. Os leões voltaram a triunfar já em 2018, em Portimão, e no ano passado foi o FC Porto a levar a melhor, cujo eventofoi o jornal oficial.De relembrar que apesar do cancelamento da Elite Cup, vai haver hóquei em Setembro já que as 'liguilhas' de acesso à 1.ª e 2.ª Divisão vão ser disputadas nesse mês.