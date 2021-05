«Que haja equidade»: Benfica reforça críticas à arbitragem no clássico com o FC Porto

O Benfica reforçou, esta segunda-feira, através da sua 'newsletter' diária as críticas ontem feitas por Rui Lança, diretor das modalidades de pavilhão do clube da Luz, quanto à "aplicação diferenciada de critérios" nos jogos frente ao FC Porto em hóquei em patins.





"A aplicação diferenciada de critérios já havia acontecido, em nosso prejuízo, nos jogos disputados no Dragão, nos quais, ainda assim, a nossa equipa conseguiu superiorizar-se ao adversário. Desta feita, porém, o FC Porto soube aproveitar os benefícios decorrentes das evidentes diferenças no ajuizamento do teor das faltas, pelo que importa apelar para que haja equidade no tratamento dado a ambas as equipas, sob pena de, mais uma vez, uma competição nacional desta modalidade ser decidida por quem deveria somente zelar pelo cumprimento das regras e tantas vezes não o tem feito", referem as águias na referida nota publicada no sítio oficial do clube na Internet.Refira-se que as duas equipas estão empatadas na meia-final do playoff do campeonato nacional, eliminatória que será agora definida por vias de um quinto jogo.