Quer ir assistir à Elite Cup na Arena de Portimão? Temos bilhetes para oferecer

Quer ir assistir à Elite Cup na Arena de Portimão? Temos bilhetes para lhe oferecer para os jogos de sábado e domingo! Basta enviar um e-mail com os seus dados pessoais (nome completo e n.º de cartão de cidadão) para opiniao@record.pt até às 22 horas desta sexta-feira, dia 20.





A Arena de Portimão recebe, este fim-de-semana o torneio nacional de pré-época mais importante e da Associação Nacional de Clubes de Patinagem (ANACP), sendoo parceiro ‘media’. Esta competição, que vai na 4ª edição, reúne os oito primeiros classificados do Campeonato Nacional da 1ª Divisão da última temporada.A pouco mais de duas semanas do início do campeonato (12 de outubro), esta competição surge num bom momento, uma vez que aparece na reta final da preparação das equipas e daí a importância da Elite Cup, prova que a ANACP pretende que passe a integrar o calendário oficial da época, podendo mesmo mudar de data e passar a realizar-se no final da 1ª volta do campeonato, como acontece em Espanha. Imperdível!