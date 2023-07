Rafa destaca ambição de Portugal rumo ao Europeu

Rafa fez um "balanço positivo" do estágio na Medalhada da seleção portuguesa de hóquei em patins, considerando-a "preparada" para o Europeu que vai decorrer de segunda-feira a 22 de julho em Sant Sadurni d' Anoia, Espanha."É um balanço positivo. Estes elementos estão juntos há uns anos, com a incorporação de alguns novos atletas, o que é sempre mais fácil. Já nos conhecemos e à equipa técnica também. Juntando isso ao espírito de grupo, o trabalho fica muito facilitado. Tal como o trabalhar sobre a vitória na Golden Cat", disse, aos meios da federação.O hoquista referia-se ao torneio de preparação para o Europeu que decorreu em Voltregá, também na Catalunha, e que os lusos venceram, impondo-se na final, em 02 de julho, à Itália, por 4-2. Rafa destacou a "ambição muito grande para este europeu", considerando que o "novo modelo, com um emparelhamento diferente, será mais exigente do que nas últimas competições".O Grupo A inclui os favoritos Portugal, Espanha, Itália e França, enquanto no B competem a Suíça, Alemanha, Inglaterra e Andorra: o primeiro de cada grupo joga com o quarto, enquanto os segundos defrontam os terceiros nos quartos de final. "A classificação da fase de grupos deixa de ser tão importante. Não desvalorizando, seja qual for o emparelhamento, temos a obrigação de estar nas meias-finais, altura em que teremos um jogo de grau de exigência máxima", analisou.O atleta destacou a vontade da formação orientada por Renato Garrido de "ganhar todos os jogos", independentemente de um final de época "muito desgastante". O estágio da seleção na Mealhada termina na quinta-feira.