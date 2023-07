Rafael Bessa reforça Sporting

O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação de Rafael Bessa, avançado que representava o Valongo e que agora vai reforçar a equipa de hóquei em patins dos leoninos."É um passo muito grande na minha carreira. Sempre que vinha aqui jogar era diferente pela dimensão do pavilhão e pela dimensão que a própria equipa tinha. Os jogadores eram sempre fantásticos e agora chegar aqui é muito bom, é como um sonho realizado. Espero que corra tudo bem e que a primeira época seja já fantástica. Estou, realmente, muito ansioso por começar. Passei muitos e bons anos no Valongo, foi a minha casa durante muito tempo, fiz a formação lá, tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas e foi a equipa que me abriu a porta dos seniores e da 1.ª Divisão. Chegou o momento de me despedir, tinha de dar o passo em frente e agora o Sporting é um desafio completamente diferente. É entrar em todos os jogos para ganhar e saber que temos sempre de conquistar títulos", disse o jogador, de 20 anos, aos meios de comunicação do clube.E prosseguiu: "Já tive a oportunidade de falar com o Quim Pauls [director] e com o Alejandro Domínguez [treinador] e eles já me explicaram um bocadinho o processo e penso que as minhas capacidades vão trazer algo de positivo. Acho que consigo trazer alguma coisa de novo."