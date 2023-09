Record transmite estreia do Sporting no campeonato

O campeonato nacional arranca hoje e logo com um jogo que pode acompanhar em direto no site de Record: o recém-promovido Juventude Pacense recebe o candidato ao título Sporting (18h00), num duelo em Paços de Ferreira. "Vamos defrontar uma equipa maioritariamente jovem, mas já com muita experiência nas seleções jovens. Como subiram à primeira divisão e na primeira jornada recebem um clube como o Sporting, esperamos casa cheia com uma maioria de adeptos do adversário. Mas vamos com tudo e com o plano bem definido para sairmos com os primeiros três pontos", disse o adjunto leonino David Pereira.

Taça Continental

Entretanto, disputa-se na Catalunha a Taça Continental, com três equipas portuguesas em ação. Destaque para a meia-final lusa entre FC Porto e HC Braga, enquanto o Valongo defronta o Voltregà. "A responsabilidade do FC Porto é sempre máxima em todas as competições e pavilhões. O passado, como sempre digo, não interessa para nada. A responsabilidade é sempre máxima quando vestimos esta camisola", alerta Ricardo Ares, técnico do vencedor da Liga dos Campeões: "Vencer títulos é sempre uma ambição do FC Porto, ainda para mais nesta competição. Há anos que não conseguimos e vamos dar tudo por tudo para a ganhar."