Reforços do Sporting elogiam dimensão e qualidade do clube

Os reforços do hóquei em patins do Sporting Telmo Pinto e Alessandro Verona revelaram esta segunda-feira estarem a adaptar-se bem ao clube, que consideram ter uma "grande dimensão" e uma qualidade "impressionante".Telmo Pinto, que reforçou os leões oriundo do rival FC Porto, falou na fácil adaptação aos processos do treinador Paulo Freitas, que elogiou o atleta, considerando ter uma qualidade de passe "incrível" e velocidade de execução."A adaptação tem sido fácil. A equipa já me conhecia e eu já conhecia a maior parte dos meus colegas. É um clube de dimensão grande, vim para cá à procura de títulos e vou trabalhar sempre com a máxima convicção de que podemos ganhar. Só tenho a agradecer ao treinador por acreditar nas minhas capacidades", expressou.Em declarações após um treino aberto à comunicação social, Telmo Pinto abordou a mudança de clube para um rival direto e confirmou que o possível encontro com o FC Porto na final da Taça Continental, a realizar-se em 28 e 29 de setembro, no pavilhão João Rocha, reduto dos 'leões', será "especial"."Os jogos entre Sporting e FC Porto são sempre especiais. Quando mudamos de clube, temos de ser profissionais. Pode ser um dos meus primeiros jogos com a camisola do Sporting, só por isso vai ser especial. O Sporting já tinha tentado a minha contratação antes", afirmou.Campeão nacional ao serviço dos dragões, o português espera poder revalidar esse título e também que o Sporting volte a conquistar a Liga Europeia, que não apresenta no seu palmarés individual."Temos de trabalhar com a máxima força. Quero revalidar esse título e espero que o Sporting revalide o título de campeão europeu. Trabalhamos sempre para ganhar, com o objetivo de chegar o melhor possível aos jogos", sublinhou.Já o italiano Alessandro Verona, ex-Lodi, espera que o período de adaptação ao campeonato português seja rápido e prometeu dar o máximo pela equipa 'leonina'."Estou muito contente de estar aqui. Espero que o período de adaptação dure o menos possível. Posso dar o máximo pela equipa, sempre. O Sporting tem uma qualidade impressionante e o objetivo passa por vencer todas as competições", disse.O capitão dos leões, Ângelo Girão, que já foi colega de equipa de dois dos três reforços, Telmo Pinto e João Souto (ex-Turquel), no Valongo, demonstrou o apoio de todo o plantel na adaptação dos novos jogadores e espera que estes correspondam "com muito trabalho"."Os novos jogadores sabem que chegaram a um grande clube e que vão ter de trabalhar muito para conseguir um lugar na equipa. O Sporting tem um grupo fantástico de pessoas e sabem que terão o nosso apoio para se integrarem e, da parte deles, contamos com muito trabalho", constatou.O Sporting, campeão europeu de hóquei em patins, iniciou os treinos de preparação para a próxima temporada em 22 de agosto, com o pensamento já na Taça Continental, na qual defronta os italianos do Sarzana nas meias-finais.