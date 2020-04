Reinaldo Ventura chegou a acordo com o Trissimo: «Não pretendi sair a mal da equipa»

Reinaldo Ventura revelou ao nosso jornal ter chegado a acordo com o Trissino, quanto a salários ainda por liquidar. "Da minha parte está tudo resolvido, já chegamos a um acordo. Não é o ideal a nível pessoal, tive de ceder, mas em parte entendo o momento que estamos a passar", disse-nos o hoquista de 41 anos. "Queria chegar a um acordo, não pretendia sair a mal com ninguém, pois esta é a minha forma de estar na vida".

Após três temporadas em Itália – as duas primeiras ao serviço do Viareggio –, Reinaldo Ventura está de regresso a Portugal, e para voltar a vestir a camisola do OC Barcelos, de onde saiu para o estrangeiro. "Era um regresso desejado, e felizmente consigo ir para um clube que me diz tanto, e onde espero voltar a ter a mesma felicidade", referiu o avançado, revelando que o acordo é por um ano. "Ainda que me sinta capaz, e se assim não fosse jamais continuaria a jogar, o mais correto é o contrato ser por um ano. Depois, veremos", explicou Ventura, referindo ainda ter recebido outras propostas de Portugal.