Reinaldo Ventura deixa o Óquei de Barcelos

O hoquista Reinaldo Ventura já não é jogador do Óquei de Barcelos, anunciou o clube minhoto nas redes sociais.

"Depois de uma época incrível, de um regresso há muito desejado, chega ao fim mais um ciclo na carreira de Reinaldo Ventura", escreveu o Óquei de Barcelos.

No início da época passada, Reinaldo Ventura tinha regressado a Barcelos - clube que representou em 2015/16 e 2016/17 e no qual conquistou uma Taça CERS - depois de três temporadas em Itália.

"O eterno 'Rei' do hóquei em patins parte para outros desafios, não sem antes receber de toda a direção do OCB, adeptos, simpatizantes, amigos e patrocinadores um agradecimento muito especial por tudo quanto deu ao 'maior de Portugal'. Foi um orgulho ver-te, mais uma vez, jogar com as cores do Óquei de Barcelos. Foi e sempre será um orgulho e uma honra ter na história de um clube um jogador do calibre, responsabilidade, espírito de sacrifício, determinação, profissionalismo e respeito de Reinaldo Ventura", refere o comunicado.

O jogador, de 43 anos, destacou-se ao serviço do FC Porto, clube que representou durante 24 anos.