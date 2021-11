Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Reinaldo Ventura: «França-Espanha? Preferia perder de forma justa do que ganhar assim» Ex-campeão do Mundo pela seleção nacional critica 'caldinho' entre as duas seleções no Europeu de hóquei em patins





• Foto: Lusa