Reinaldo Ventura regressa ao OC Barcelos

Reinaldo Ventura, de 41 anos, vai regressar ao hóquei em patins português e ao OC Barcelos, de onde saiu em 2017 para rumar a Itália, onde jogou nas três últimas temporadas, a última das quais no Trissino.





"Depois de três épocas fora, Reinaldo Ventura vai voltar a defender as cores do ‘maior de Portugal’, assim anunciou esta noite a equipa minhota a contratação de Reinaldo Ventura, a segunda do clube para a próxima temporada, depois do argentino Dário Gimenez.