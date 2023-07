Renato Garrido aplaude esforço da Seleção: «Houve uma entrega bastante grande»

O selecionador Renato Garrido abordou a vitória de Portugal no torneio Golden Cat, que serve de preparação para o Europeu."Este torneio veio numa altura ainda precoce da nossa preparação. Os jogadores tiveram um esforço tremendo e eles conseguiram superar três dias de treinos, mais um aqui e mais estes jogos competitivos. Da parte deles, houve uma entrega bastante grande e ainda mais estando presente na final, perante uma Itália que vai ser também um fortíssimo candidato ao europeu", sublinhou Renato Garrido, em declarações difundidas pela FPP."Agora a Seleção ainda tem muito tempo para trabalhar até ao Campeonato da Europa, mas foi um torneio importante para a evolução daquilo que queremos como nosso modelo de jogo e o que queremos depois apresentar mais tarde: melhorias, com certeza, com outra capacidade física no europeu, em Noia", sublinhou.