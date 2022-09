Renato Garrido aponta ao título mundial: «Portugal será sempre candidato em qualquer competição em que participe»

O selecionar português de hóquei em patins, Renato Garrido, afirmou esta sexta-feira que pretende revalidar do título mundial conquistado há dois anos em Barcelona, mas atribui o favoritismo à Argentina, que joga em casa.



O treinador, que falava na conferência de imprensa após a divulgação dos jogadores convocados, assume que a equipa das quinas é candidata à conquista do troféu no Mundial que se realiza em San Juan, na Argentina, de 6 a 13 de novembro.

"Vamos como campeões do Mundo. No entanto Portugal será sempre candidato em qualquer competição que participe. Sejam europeus ou mundiais. Sabemos que onde vamos jogar, San Juan, se respira hóquei, e por isso a Argentina é a grande favorita. Nós, entre outras seleções, somos fortes candidatos e vamos lutar para manter o título como conseguimos em Barcelona. Tudo faremos para representar Portugal da melhor maneira e dignificar o hóquei português", disse.

Questionado sobre a qualidade das seleções presentes, Renato Garrido coloca quatro em evidência, para além de Portugal. "A França surge com uma seleção muito forte, com jogadores quase todos a jogar em Portugal e em Espanha. A Itália é sempre uma seleção a ter em conta. Espanha é candidata, mas a Argentina, pelo ambiente a seu favor, será a favorita", disse.

Da pré-convocatória, constituída por 13 elementos, Gonçalo Pinto (Benfica), Xano Edo (Valongo) e Álvaro Morais (OC Barcelos) acabaram por não serem selecionados.

Em relação ao último campeonato Europeu, que se realizou no ano passado em Paredes, Jorge Silva (Oliveirense) saiu dos 'eleitos' tendo entrado para o seu lugar o avançado do Sporting João Souto, que se estreia pela Seleção A em grandes competições.

Na seleção feminina, Hélder Antunes coloca a fasquia mais baixa que do lado masculino, até porque os argumentos são outros. No último mundial, Portugal acabou eliminado, após derrota por 4-2, pelo Chile, terceiro classificado. "O nosso grande objetivo será ganhar os treinos todos que vamos ter no estágio. A partir daí, mediante o que ocorrer no trabalho, iremos apresentar-nos na Argentina com a certeza que vamos jogar olhos nos olhos com qualquer adversário para levar o nome de Portugal o mais longe possível", sustentou.

Catarina Costa, Joana Rodrigues e Sandra Coelho deixaram de figurar nas opções.

Com o objetivo de melhorar o registo em relação a 2019, onde a seleção nacional de sub-19 conquistou o terceiro lugar, após triunfo sobre a Itália, por 3-1, o selecionador Vasco Vaz quer recuperar o título que deixou fugir para a Espanha, campeã em título e que eliminou Portugal nas meias-finais, por 3-2. "A tentativa é recuperar o que foi perdido em Barcelona. Agora temos de fazer tudo e se calhar tirar um pouco o modelo do que fizemos no europeu do ano passado. Sabemos das dificuldades que vamos ter por estamos na 'capital mundial do hóquei'. Não vamos jogar sozinhos, mas o objetivo é recuperar o título que foi perdido há dois anos em Barcelona", concluiu.

Com uma lista constituída por 12 nomes, Vasco Vaz acabou por deixar de fora Miguel Santos e Paulo Pereira, da Oliveirense.

Convocados masculinos:

- FC Porto: Telmo Pinto, Rafa e Gonçalo Alves;

- Sporting: Ângelo Girão (GR), Henrique Magalhães e João Souto;

- Benfica: Pedro Henriques (GR) e Diogo Rafael;

- Barcelona: Hélder Nunes e João Rodrigues.

Convocados AA femininos:

- CA Feira: Joana Teixeira;

- Benfica: Maria Sofia Silva, Inês Severino, Raquel Santos, Marlene Sousa e Maria Vieira;

- Gijón Catarina Ferreira;

- Sporting: Sofia Moncóvio e Rita Batista;

- Turquel: Cláudia Vicente.

Convocados sub-19 masculinos:

- Benfica: Francisco Fernandes, Tiago Sanches e João Inácio;

- Parede: Diogo Pernas;

- Turquel: Guilherme Duro;

- Sporting: Filipe Martins;

- Valongo: Henrique Vigário e Vítor Oliveira (Viti);

- FC Porto: Miguel Henriques e Gonçalo Santos.