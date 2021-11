Renato Garrido após a estreia vitoriosa no Europeu: «Resultado importante para dar confiança»

O selecionador Renato Garrido ficou satisfeito com o triunfo da Seleção Nacional frente à Alemanha, por 10-0, no arranque do Europeu de Paredes."Entrámos na primeira parte receosos, por ser o primeiro jogo, mas na segunda houve maior clarividência. Um resultado importante para dar confiança. Quanto ao próximo jogo, a França tem excelente equipa, que vai estar supermotivada. Não foi surpresa vencerem a Itália", comentou o selecionador no final da partida.Já Gonçalo Alves, que fez dois golos, também não espera facilidades no duelo frente aos gauleses de terça-feira. "A França tem juventude, joga junta há muito tempo, temos de dar o nosso melhor para vencer. Queríamos entrar bem no Europeu, foi um bom resultado", destacou.