Renato Garrido dá a receita para o Mundial: «Aprendemos com o Europeu»

É no Luso que as seleções nacionais seniores masculina e feminina e a sub-19 masculina preparam a participação nos Mundiais que vão decorrer no próximo mês, em San Juan, na Argentina.Esta quarta-feira foi dia de técnicos e jogadores falarem à comunicação social. E no que à Seleção masculina diz respeito todos são unânimes em afirmar que o Campeonato da Europa, disputado em Paredes e onde Portugal ficou fora da final, servirá para alguma coisa."Experiência do Europeu dá força extra? Saímos feridos dessa situação, apesar de assumirmos a nossa culpa", disse o selecionador nacional, Renato Garrido, enquanto o capitão João Rodrigues frisou: "O Europeu foi uma experiência dura, não estivemos à altura e deixámos uma péssima imagem da Seleção. Agora o foco é ainda maior pela má experiência nesse Europeu". Também Hélder Nunes falou sobre a nova imagem que a equipa quer dar na Argentina. "Sabemos que temos de deixar uma imagem diferente da que deixámos no Europeu"Portugal vai à Argentina defender o título Mundial, mas técnico e jogadores reconhecem dificuldades. "Levamos os jogadores que acreditamos que podem fazer um grande mundial. Acreditamos bastante neles. Fazer um grande mundial é ganhar todos os jogos até estarmos presentes na final. Sabemos que será muito difícil. Aprendemos com o Europeu e agora o que queremos é ficar no primeiro lugar na fase de grupos e depois é mata mata. Acreditamos e sentimos que podemos chegar à final. O primeiro jogo com a França é fundamental. A entrada é que pode ajudar a dar a motivação e moral para o resto da competição. Temos que ter em conta o Chile, mas a seleção emergente é a França", perspetivou Renato Garrido."Vamos à Argentina para defender o título com garras", destacou Hélder Nunes. "Vamos para tentar revalidar o título que conquistámos em Barcelona. Jogamos em casa de um dos nossos adversários diretos, o que lhes dá um pouco de favoritismo, mas nós só temos um objetivo. O facto do Europeu não ter corrido como todos esperávamos fez-nos refletir. O que não fizemos tão bem temos que corrigir agora", sublinhou por sua vez Rafa. "Estamos todos focados em trabalhar bem para fazermos o melhor possível e revalidarmos o título. Há muitos pretendentes ao título mundial. Já não existe a ideia de que só há três candidatos. Estamos num grupo muito competitivo e temos que começar bem logo no primeiro jogo. Não há grande margem de erro", rematou João Rodrigues.Feliz por estar entre os eleitos de Renato Garrido está João Souto. "Estou muito feliz e orgulhoso por me estrear numa grande competição. Era um sonho. Trabalhei sempre e mantive sempre o sonho vivo. É a prova que com trabalho e sacrifício, tudo pode ser alcançado. Muito feliz por concretizar esse sonho. Quando representamos Portugal, temos sempre a ambição de lutar pelos títulos".