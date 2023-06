Renato Garrido e Hélder Antunes revelam convocados para os Europeus masculino e feminino na segunda-feira

Os selecionadores nacionais Renato Garrido (Seleção A Masculina) e Hélder Antunes (Seleção A Feminina) vão anunciar, na próxima segunda-feira, dia 5 de junho, os convocados para os Campeonatos da Europa de Hóquei em Patins que se disputam em julho, informou hoje a Federação de Patinagem de Portugal (FPP).

As escolhas dos dois selecionadores serão reveladas em conferência de imprensa, com início às 17 horas e a realizar na Casa do Desporto do Porto.