Renato Garrido e o triunfo diante da Espanha: «Até me vieram as lágrimas aos olhos»

Renato Garrido deu corpo à principal caraterística de Portugal e não escondeu o chorrilho de emoções que o jogo frente a Espanha proporcionou. “As coisas não correram como pretendíamos e, quando marcámos o último golo, até me vieram as lágrimas aos olhos”, desabafou o selecionador, salientando que “foi com esta capacidade de superação e quando muita gente já tinha feito o funeral a Portugal, que a equipa levantou-se e sagrou-se Campeã do Mundo”: “ Sei que há a tática, técnica e tudo mais, mas depois há a emoção e, mesmo no nosso país, parece que temos de lutar contra tudo e contra todos. Queríamos estar melhor desde o início, mas também merecíamos isto e agora só espero que o jogo entre França e Espanha seja sério”.

Cabestany focado

Guillem Cabestany, selecionador espanhol deu ênfase “ao jogo soberbo que a Espanha realizou”. “Não vencemos, mas mostrámos que estamos aqui para vencer o Europeu. Temos todas as hipóteses e será com essa determinação que vamos encarar o jogo com a França”, garantiu.