Renato Garrido: «Foi um jogo muito bem jogado e muito bem interpretado pela equipa»

Portugal goleou esta quinta-feira Itália, por 7-0, no segundo jogo da Seleção Nacional no Europeu de sub-23 de hóquei em patins, que decorre em Paredes.Em declarações no final da partida, o selecionador Renato Garrido mostrou-se satisfeito pela exibição do coletivo luso. "Temos um estilo de jogo que muito adaptativo e isso ajudou-nos imenso hoje. Quanto melhor defendemos, mais perigosos somos nos contra-ataques. Foi um jogo muito bem jogado e muito bem interpretado pela equipa", disse.Recorde-se que Portugal defronta amanhã [sexta-feira] a Suíça e fecha a competição frente à Espanha, no sábado, naquele que será, à partida, o jogo que decide o primeiro Europeu de sub-23.