Renato Garrido quer Portugal com a mesma "ambição que teve no Mundial"

A seleção portuguesa de hóquei em patins deve "continuar a trabalhar" para reforçar a sua qualidade após ter conquistado o título mundial em Barcelona, em julho, afirmou esta terça-feira o selecionador Renato Garrido.O técnico falava aos jornalistas na vila do Luso, no concelho da Mealhada, cuja Câmara Municipal prestou homenagem à seleção portuguesa de hóquei em patins, que reconquistou o título mundial, 16 anos depois."Foi um momento único nas nossas vidas", disse Renato Garrido, expressando o "muito agrado" com que os jogadores participaram hoje na cerimónia, em que interveio o presidente da autarquia, Rui Marqueiro.Na sua opinião, importa que Portugal "mantenha a ambição que teve no Mundial"."Temos de estar unidos se quisermos continuar a ganhar" outros títulos internacionais, sublinhou o selecionador, no final de uma sessão evocativa realizada no Pavilhão Municipal do Luso, em que participou também o presidente da Federação de Patinagem de Portugal (FPP), Luís Sénica.Rui Marqueiro, por sua vez, manifestou aos jornalistas a "enorme emoção" em acolher de novo, agora como campeã mundial, a equipa portuguesa que estagiou na Mealhada, antes de partir para Barcelona."Nós não queremos ser capital de nada", declarou o autarca socialista, admitindo, contudo, que o seu município "tem sido um talismã" para a FPP, pela "qualidade das infraestruturas existentes" no concelho, tanto ao nível desportivo como do alojamento.Numa nota, a Câmara afirma que a conquista do título mundial pela seleção portuguesa de hóquei em patins "tem um sabor muito especial para o município da Mealhada, já que a FPP faz do Pavilhão Municipal do Luso a 'casa das seleções', com inúmeros estágios de preparação ao longo do ano".