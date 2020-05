Renovações no HC Braga

Ângelo Fernandes, Carlos Loureiro e Gabriel Costa (guarda-redes) prolongaram o seu vínculo com o HC Braga, em contraponto com as recentes decisões dos minhotos, que mudaram de treinador e deixaram sair vários atletas. Só que Ângelo Fernandes é dos jogadores mais carismáticos, foi capitão e melhor marcador da equipa, com 29 golos.

Diogo Seixas (Riba d’Ave) e Miguel Moura e Leonardo Pais (Valongo) são os reforços já anunciados, registando-se as saídas de Constantino Acevedo (OC Barcelos), Danilo Rampulla (Benfica) e Juan José López. O treinador Hugo Azevedo rende Rui Neto.