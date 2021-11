Revolta na Seleção Nacional de hóquei: «Uma falta de respeito. Que tenha sido a última vez»

No final do triunfo expressivo de Portugal frente a Andorra (12-1), no quinto jogo do Europeu de hóquei em patins, Edu Bosch, treinador adjunto da equipa das quinas que hoje assumiu o comando devido à suspensão de Renato Garrido, deu os parabéns à reação dos jogadores depois do que se passou na partida entre França e Espanha."Hoje foi mais uma luta emocional que outra coisa. Nós tivemos de lutar contra nós mesmos antes de lutar contra Andorra, com todo o respeito por eles. Mas acho que dentro das nossas capacidades fizemos um grande jogo e dou os parabéns à equipa. Para mim é um orgulho e uma honra ter sido o selecionador destes autênticos guerreiros. Amanhã vamos honrar novamente o emblema que levamos ao peito. Vamos fazer tudo para conquistar o terceiro lugar", sublinha, à RTP.Sobre o ocorrido no França-Espanha, Bosch não se quis alongar, mas mostrou o seu desagrado. "Se ontem foi um jogo épico, hoje acho que demos um passo atrás. Mas cada um tem os seus valores no desporto e na vida. Não me identifico com o que se passou e é um dia triste para o hóquei em patins. Se queremos melhorar a modalidade não pode ser com espectáculos como este", completa.Já Pedro Henriques, titular hoje na baliza da equipa das quinas, manteve o registo. "Realço a exibição do coletivo, porque depois do que assistimos esta tarde penso que é uma reação de louvar. Agradeço a todos o que nos apoiaram ontem, foi um jogo incrível digno de um pavilhão cheio. A nossa reação hoje foi muito difícil", disse, abordando também o episódio desta tarde: "É um dia triste. Uma falta de respeito para todos os amantes desta modalidade. Espero que tenha sido a última vez que tenhamos assistido a isto. Que no futuro não volte a acontecer."