Riba d'Ave com multa de mais de nove mil euros

Uma multa pesada, de 9.120 euros, foi a que o Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal (FPP) aplicou ao Riba d'Ave, equipa que disputa o campeonato nacional.Em causa está a violação de seis infrações disciplinares pelo clube, através do comportamento incorreto do público - arremesso perigoso de objeto ou arremesso de objeto perigoso com reflexo no decurso do jogo, invasão de recinto de jogo ou distúrbios com reflexo no decurso do jogo - no encontro com o Famalicense, referente à 14ª jornada do campeonato nacional e que resultou num empate (2-2).