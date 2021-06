Riba d'Ave eliminado pelo Caldes na Taça da Europa

O Riba d'Ave perdeu hoje por 6-2 com a formação espanhola do Caldes e foi eliminado nos quartos de final da Taça da Europa, antiga Taça CERS, a decorrer até domingo, em Andorra.

A equipa portuguesa, estreante em provas europeias, entrou bem na partida e chegou à vantagem por Hugo Barata, aos 13 minutos, a passe de Daniel Pinheiro, mas a igualdade foi reposta por Ferran Rosa, aos 19, na conversão de um livre direto.

O encontro chegou ao intervalo com uma igualdade a 1-1 e, no início da segunda parte, o Caldes, equipa revelação em Espanha, com o terceiro lugar no campeonato, atrás do campeão FC Barcelona e do Liceo, passou para a frente, com um golo de Lluis Ricart, aos 32 minutos.

O Riba d'Ave, que terminou o campeonato português no 13.º lugar e que, por isso, desceu à II divisão, reagiu da melhor forma à desvantagem e empatou 2-2 no mesmo minuto, por Dinis Abreu, na sequência de um livre direto.

O Caldes, apontado como o principal candidato ao triunfo na prova, desfez a igualdade com um golo de Álvaro Giménez (3-2), aos 37 minutos, com uma jogada individual, e dilatou a diferença por Ferran Rosa (4-2), aos 39, com um remate de longe.

Com o treinador português Raul Meca Lopes a apostar tudo nos minutos finais da partida, em que substituiu o guarda-redes Diogo Fernandes por um jogador de campo, o Riba d'Ave sofreu o 5-2, de baliza aberta, por Álvaro Giménez, aos 50.

A 17 segundos do fim do encontro, numa jogada rápida da equipa catalã, com apenas três toques, o Caldes ainda aumentou a vantagem para 6-2, por Xavier Rovira, estabelecendo um resultado demasiado 'pesado' para a equipa minhota.

O Caldes vai disputar o acesso à final com o vencedor do jogo entre o Igualada (Espanha) e o Sarzano (Itália), enquanto a outra meia-final vai opor o Lleida, vencedor das duas primeiras edições da Taça da Europa, isento dos quartos de final, e o vencedor do duelo catalão entre o Calafell e o Girona.