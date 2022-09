Ricardo Ares: «A eficácia fez toda a diferença»

Ricardo Ares destacou a eficácia e deixou elogios ao guarda-redes Xavi Malián, depois da uma grande exibição na vitória do FC Porto (4-2) frente ao Sporting. Os dragões garantiram a passagem à final da prova.



"Foi um jogo muito equilibrado e a eficácia fez toda a diferença. Estivemos bem na 1ª parte, ainda com alguns erros, mas na 2ª parte encontrámos a nossa forma e estabilizamos na defesa. Defrontámos uma equipa muito forte e estamos felizes pelo resultado. No hóquei 80 por cento é o guarda-redes. Temos a melhor dupla de guarda-redes do Mundo", finalizou o técnico espanhol.





O FC Porto volta a garantir a presença na final da Elite Cup, onde vai medir forças com Benfica ou Oliveirense.