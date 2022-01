Ricardo Ares após a derrota do FC Porto: «Os jogadores sentem-se roubados»

Após a derrota polémica frente ao OC Barcelos, o técnico do FC Porto Ricardo Ares teceu duras críticas à arbitragem."Os jogadores sentem-se roubados, porque foi isso que aconteceu hoje. Estava em jogo o trabalho diário de muitas pessoas. Tenho que dar os parabéns aos meus atletas, porque trabalhámos para que não fossem atingidas as dez faltas e para não oferecermos bolas paradas ao adversário. Conseguimos fazê-lo, mas recebemos cinco bolas paradas. Estamos tristes, porque hoje não quiseram que o FC Porto ganhasse", atirou Ricardo Ares, em declarações reproduzidas pelo site dos dragões."Não me lembro de algum dia ter visto uma arbitragem assim. Houve vários lances demasiado evidentes. Sobretudo um em que o Carlo Di Benedetto entra na área contrária e um jogador adversário (Alvarinho) atinge-o nos dois braços com uma stickada à altura da cintura. Era lance para penálti e cartão azul, obrigatoriamente, mas não assinalaram nada. No último lance, que dá a vitória ao Óquei de Barcelos, as imagens demonstram claramente que o nosso jogador (Gonçalo Alves) não chega a tocar num adversário que se atira ao chão de forma evidente. É isso que dá a vitória. Com dois árbitros é inacreditável que não se vejam estas ações", prosseguiu Ricardo Ares."Dá a sensação de que não querem que o FC Porto ganhe. Mas, mesmo assim, vamos continuar a lutar. Vamos continuar a ganhar contra isso e contra todas as adversidades que nos aparecerem pela frente", finalizou.Com este resultado, o FC Porto lidera agora com um ponto de vantagem sobre o OC Barcelos, com o Sporting a ficar a três do topo (com menos um jogo).