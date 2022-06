Ricardo Ares após a goleada ao Benfica: «Foi uma exibição muito completa»

O FC Porto começou a final do playoff da melhor forma, ao golear em casa o Benfica por 5-0 . Na análise à partida, Ricardo Ares mostrou-se satisfeito com a atuação dos seus pupilos e, de olho no segundo jogo, já deixou um 'aviso' aos rivais."Foi uma exibição muito completa em todos os sentidos da nossa parte, mas neste campeonato ganhar por 1-0 ou por 5-0 não é tão importante. Estou muito contente pela atitude e pela forma como esta equipa acreditou naquilo que trabalhámos durante a época. Fizemos um imenso trabalho até agora para lograr o objetivo e vamos para o jogo seguinte, que será mais importante do que este", começou por comentar.De olho no rival, Ares não espera mudanças para a segunda partida. "Acredito é que eles podem acusar um pouco mais a situação física. Já nós estamos num momento muito bom e vamos com toda a ambição e vontade de ganhar. Não fizemos um bom jogo na Luz para o campeonato [derrota por 1-4, à 20.ª jornada da fase regular] e queremos vencer lá", disse.A finalizar, o técnico portista abordou a saída de Xavier Barroso durante o jogo. "Quisermos resguardá-lo. Vamos ver como estará amanhã [sexta-feira] no trabalho de recuperação que normalmente fazemos, mas não acredito que seja nada de importante"."Por parte do plantel portista, Xavier Malián foi o porta-voz do grupo e a forma como analisa a exibição diz tudo. "Era muito importante. Acho que fizemos um jogo espetacular. Toda a equipa esteve cinco estrelas. Defendemos e atacámos muito bem. Era isso que queríamos, mas o playoff só está 1-0 e isso não quer dizer nada. Este jogo acabou e no domingo vem outro, que vai começar 0-0 e no qual teremos com objetivo levar a eliminatória para casa com 2-0. O trabalho é de toda a equipa. Tenho sorte de aprender sempre nos treinos com o Tiago Rodrigues [guarda-redes suplente do FC Porto]. Aprendo muito e temos uma relação espetacular. Estou muito contente por ter jogado, além de ter defendido um livre direto. Estamos focados. Quero agradecer aos adeptos do FC Porto. Com um pavilhão assim somos muito fortes. Temos de seguir todos juntos para ganhar o campeonato nacional".