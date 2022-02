Ricardo Ares após vencer o Sporting: «Gostaria de dedicar esta vitória a Pinto da Costa»

O FC Porto recusou-se a comparecer na habitual conferência de imprensa, remetendo as declarações do treinador Ricardo Ares para o site do clube e com honras a Pinto da Costa: "Gostaria de dedicar esta vitória ao nosso grande presidente. Isto é para ele, estamos muito orgulhosos de o podermos representar." Quanto ao jogo: "Os jogadores interpretaram quase na perfeição a estratégia que tínhamos delineado."Menos de um dia depois do clássico no Dragão, o ambiente de ontem no Pavilhão João Rocha nada teve a ver com o que se viveu no futebol. Sporting e FC Porto discutiram o primeiro lugar do Campeonato com fair-play, numa partida à qual nem faltou Frederico Varandas e uma boa mão cheia de adeptos, que não se cansaram de puxar pela equipa da casa. Mas, com tantas emoções à flor da pele para os lados da turma de Alvalade, apelidada com ironia pelo site do FC Porto como clube do "Lumiar" e o "Sporting de Lisboa", foram os jogadores da Invicta quem tiveram maior frieza, goleando (7-3), um Sporting irreconhecível, que, assim, viu o rival aumentar a liderança para cinco pontos, e ser ultrapassado pelo OC Barcelos, à 18ª jornada.Os campeões nacionais resistiram até meio da 2ª parte, conseguindo responder, por Gonzalo Romero e Toni Pérez, aos golos do FC Porto, por Carlo di Benedetto e Telmo Pinto. E nem mesmo a saída de Xavier Malián, guarda-redes dos azuis e brancos, para ser assistido a uma ferida na cabeça – voltaria a entrar pouco tempo depois –, afetou os forasteiros.Foi então que Rafa desfez a igualdade (3-2), com um tiro do meio da rua, dando ao FC Porto o controlo do jogo e sempre a somar até ao intervalo (5-2), com Pinto e di Benedetto a bisarem. Atrás do resultado, o Sporting nunca se reencontrou, cometendo erros atrás de erros, que permitiram golos fáceis ao adversário, a aproveitar também o maior número de cartões azuis (4-1) mostrados aos leões.Xavier Mayordomo e Tomas Mena acabaram por matar o jogo a 7 minutos do final (7-2), demonstrando uma grande eficácia frente à baliza, de nada valendo o penálti marcado por Gonzalo Romero a fixar o placard.Paulo Freitas, treinador do Sporting, estava resignado: "O FC Porto foi melhor. Parabéns, embora o resultado não espelhe a diferença entre as duas equipas. Somos fortes na defesa, mas isso não se viu. Foi um Sporting irreconhecível." *