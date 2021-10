Ricardo Ares: «Começo a ver a equipa com carácter portista»

Ricardo Ares destacou o carácter que o FC Porto mostrou na vitória sobre o Sporting num pavilhão composto e que deixa o treinador dos azuis e brancos orgulhoso.





"Foi bom ver o Dragão cheio. Acredito que todos temos de estar orgulhosos por ganhar um clássico desta forma. Estou muito feliz. Sabemos que temos de melhorar. Houve desajustes ao longo do jogo, mas começo a ver a equipa com carácter portista, como quero, e que luta em cada segundo pelo resultado final. Hoje foi bom, mas amanhã voltamos a trabalhar", começou por dizer, em declarações ao Porto Canal."Vencer era o objetivo, mas é um campeonao longo com playoff que obriga a trabalhar muito. Estamos contentes por alcançar o objetivo primordial que era vencer", finalizou.Gonçalo Alves foi o jogador em destaque no lado do FC Porto ao apontar cinco golos, quatro deles na sequências de livres diretos. No final do encontro, o internacional português referiu esse mesmo aspecto e deixou um pedido a árbitros e jogadores em prol da modalidade."Foi uma boa vitória do FC Porto, mas há muitas bola paradas. O hóquei está a ter muito disso e o jogo deixa de ser tão emotivo. Os árbitros e os jogadores tem de mudar isso, para que o jogo seja normal com menos bola paradas", apontou ao Porto Canal."Queremos seguir o nosso trabalha e melhorar a cada dia. Pensamos já em vencer no sábado", frisou, para depois deixar uma palavra aos adeptos: "Os adeptos são o grande apoio e puxam por nós para conseguirmos vencer."Também Rafa falou ao Porto Canal no final do encontro, tendo começado por destacar a importância do apoio dos adeptos para os jogadores neste clássico."Acima de tudo foi bom poder ter o Dragões Arena assim com esteve hoje. Não esteve completamente cheio, mas esteve uma excelente casa e sem dúvidas que com o adeptos somos bem mais fortes. Foi um grande jogo, bom para quem assistiu com muitos golos e entre duas grandes equipas. Nós em casa principalmente perante os nossos adeptos queremos ganhar sempre", referiu."Fizemos um excelene jogo, cometemos erros e não queremos sofrer tantos golos como hoje. O que importa é a vitória e seguirmos isolados no campeonato. O mais importante é terminar em primeiro principalmente o playoff", afirmou, olhando depois ao momento de forma da equipa."Sinto que estou num bom momento como toda a equipa. Mudámos o processo de há bastantes anos e a adaptação ainda demorou algumas semanas, mas temos tempo para trabalhar. À medida que as semanas avançam estamos a assimilar o tipo de jogo e modelo novo. Estamos numa boa fase, mas queremos melhorar para sermos campeões no final, que é o objetivo principal", concluiu.