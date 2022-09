Ricardo Ares critica arbitragem: «Há agressão a Pujadas que é claramente cartão vermelho e só houve advertência»

Ricardo Ares apontou o dedo à arbitragem do jogo entre Sporting e FC Porto, da 1.ª jornada do campeonato de hóquei em patins, que os leões venceram por 4-2 "Na primeira parte passámos uma fase em que nos custou sair da pressão, mas depois disso tivemos vários lances para fazer golo. Na segunda parte, a eficácia nos momentos certos teria permitido virar o marcador, mas depois, dois pequenos pormenores que já conhecemos levam-nos a perder o jogo. No mínimo, um ponto devíamos ter conseguido por tudo o que fizemos neste jogo", começou por referir o treinador do FC Porto em declarações aos meios do clube azul e branco, após a partida no Pavilhão João Rocha."Em relação ao trabalho da equipa de arbitragem, há uma agressão ao Roc Pujadas que é claramente para cartão vermelho e apenas houve uma advertência, entre outras decisões difíceis de entender", criticou o técnico, que já olha para o próximo encontro dos dragões."É evidente que temos de voltar às vitórias, pois já perdemos um título e o primeiro jogo do campeonato em dois clássicos. Temos de seguir a linha que nos leve às vitórias que todos queremos", afirmou.