Ricardo Ares e a passagem do FC Porto à final: «Ainda não ganhámos nada mas a ambição está no máximo»

O FC Porto carimbou esta terça-feira o apuramento para a final do campeonato nacional, com o técnico portista a mostrar-se satisfeito com o desempenho dos seus jogadores."Sabíamos que ia ser um jogo totalmente diferente. Era a última oportunidade deles, o que lhes deu outra motivação e nos dificultou a tarefa na primeira parte. Na segunda entrámos muito bem, equilibrámos isso, o que demonstra que o Barcelos fez uma grande época e que é uma das equipas mais difíceis de defrontar porque cria muito perigo constantemente. Era uma meia-final do playoff, os jogos são todos complicados, mas o objetivo está mais do que cumprido. 2-0 nos 'quartos', 3-0 nas 'meias' e podemos preparar bem a final. Ainda não ganhámos nada mas a ambição está no máximo", afirmou Ricardo Ares, aos microfones do Porto Canal.Os dragões aguardam agora pelo desfecho da outra meia-final, entre Sporting e Benfica, que vai pelo menos a um quarto jogo: leões estão na frente por 2-1.