Ricardo Ares e o triunfo frente ao Sporting: «Foi uma vitória muito importante»

Ricardo Ares, treinador do FC Porto, mostrou-se satisfeito com o triunfo frente ao Sporting por 6-3 na 1.ª mão da Taça Intercontinental, mas relembra que nada está ganho."Foi uma vitória muito importante, mas não só pelo resultado. Pela atitude, a luta. A equipa soube raciocinar e perceber o que precisava no jogo. Mas ainda faltam 50 minutos e vamos dar tudo para ganhar", comentou o técnico dos dragões no final da partida."A eficácia é difícil de controlar. Depois de haver duas fases no primeiro tempo falámos no intervalo e depois ficámos melhor. Agora temos que descansar e preparar para ganhar o jogo de domingo", observou.