Ricardo Ares em grande no FC Porto: «Jogadores estão a entregar-se ao máximo»

Terminar um jogo de hóquei em patins sem qualquer golo sofrido é raro. As características e as regras do desporto propiciam golos e espétáculo, pelo que manter as redes invioláveis é tarefa árdua. Mas na Elite Cup há quem teime em contrariar esta tendência.





O FC Porto soma ao fim de dois jogos 11 golos marcados, zero sofridos e a presença na final assegurada. Ricardo Ares, o novo treinador, elogiou a entrega dos seus jogadores, após a vitória nas meias-finais diante da Juv. Viana."A equipa está a evoluir como queremos. Estamos muito bem na defesa e aos poucos o ataque está a melhorar. O ataque é o que vai levar mais tempo. Mas acima de tudo estou satisfeito pela atitude. Os jogadores estão a entregar-se ao máximo".O técnico fez ainda o lançamento da final frente ao OC Barcelos, agendada para as 16h de domingo, no Municipal de Tomar."Ainda falta muito, mas acredito que vamos estar preparados para a final. Queremos mostrar a melhor versão. É o quinto jogo de pré-época e nenhuma equipa vai estar no seu melhor. O OC Barcelos tem um plantel mais profundo esta época e tem muita qualidade. Conseguem fazer muitos golos."