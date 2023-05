Ricardo Ares: «Estou contente pela vitória e porque a equipa soube sofrer»

Ricardo Ares, treinador do FC Porto, mostrou-se "contente" pelo apuramento da equipa para as meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins, competição que decorre em Viana do Castelo e conta com transmissão no site de, depois de esta quinta-feira derrotar o Benfica, por"É evidente que numa final 8, num jogo a eliminar, todos queremos estar nas meias-finais. As duas equipas tiveram algumas precauções maiores. Quisemos controlar as transições do Benfica porque têm jogadores com boa patinagem. Estou contente pela vitória e porque a equipa soube sofrer", começou por dizer, em declarações no final do encontro.E acrescentou: "Num clássico acredito que os atletas mostram sempre uma raça e uma vontade de ganhar especial. Essa pode ser a diferença. É claro que os jogos decidem-se nos pormenores, sentenciamos nós nas bolas paradas."